Brutte notizie per Ivan Juric dall’allenamento odierno: Ola Aina si è fermato a causa di un problema muscolare

Arrivano brutte notizie dal Filadelfia per il Torino: Ola Aina si è fermato a causa di un infortunio muscolare. Il terzino nigeriano si è sottoposto a dei primi accertamenti che hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro: nei prossimi giorni il numero 34 effettuerà nuovi esami per valutare le sue condizioni fisiche ma difficilmente tornerà in campo in questa prima parte di stagione, più probabile che lo so rivedrà nel 2023.