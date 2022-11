Quest’oggi, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, Antonio Sanabria è tornato ad allenarsi in parte con il resto dei compagni

Il 2022 calcistico di Antonio Sanabria non è ancora finito: l’attaccante paraguaiano, infatti, potrebbe tornare a completa disposizione per le partite contro la Sampdoria e la Roma, le ultime prima delle pausa di un mese e mezzo per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Quest’oggi, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro la Sampdoria, l’attaccante ha svolto una parte della seduta di lavoro con i propri compagni di squadra.