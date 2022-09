Dopo una settimana in cui è stato costretto a restare a casa per via di una polmonite, Ivan Juric è quest’oggi tornato al Filadelfia

Ivan Juric è guarito ed è tornato a dirigere l’allenamento del suo Torino al Filadelfia: è questa la bella notizia di oggi in casa granata. Alla ripresa del lavoro, dopo il ko di San Siro, dopo una settimana in cui è stato costretto a rimanere a casa a causa della polmonite, il tecnico granata ha oggi guidato la preparazione della partita di sabato contro il Sassuolo. Per quanto riguarda gli infortunati, Miranchuk ha svolto un programma differenziato mentre Ricci ha svolto solamente delle terapie.