L’esterno non si è allenato per un problema muscolare, Zima invece è tornato a lavorare con il gruppo

Infortunio muscolare per Singo: l’esterno del Torino si è fermato per un sovraccarico nella regione posteriore del ginocchio destro: le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Terapie per lui come per Miranchuk, ancora out. Chi invece è rientrato in gruppo è Zima, che ha preso parte alle esercitazioni tattiche a un mese dall’infortunio alla spalla.