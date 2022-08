La Fondazione Filadelfia ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito alla diffida inviata dagli Stati Generali Granata nei giorni scorsi

La Fondazione Filadelfia attraverso un comunicato ha risposto alla diffida che è stata inviata, oltre ad essere stata spedita al Torino FC, anche al Comune di Torino e alla Regione Piemonte, da parte dei Giuristi Granata per conto degli Stati Generali Granata, dove si chiede l’apertura del cortile del Filadelfia. La Fondazione Filadelfia si è schierata a favore della richiesta che è stata presentata. Nella nota ufficiale si legge: “La Fondazione Filadelfia, con riferimento alla diffida inviata dai Giuristi Granata – Toro Club Marco Filippi al Torino Football Club S.p.A., e ad essa trasmessa per conoscenza, evidenzia, condividendo il fine ultimo della stessa, e quindi l’apertura del cortile dello Stadio Filadelfia al pubblico, così come esplicitamente previsto dal citato Statuto, che tale istanza è stata più volte formulata dall’ente scrivente al locatario, segnalando che all’ultima delle numerose e continue richieste avanzate, il Torino Football Club ha verbalmente espresso, tramite il dottor Alberto Barile, una disponibilità in tal senso che, viceversa, in passato era stata sempre negata motivando tale diniego sulla base del contenuto dei protocolli COVID emanati dalla Federazione”.

“Sarà in ogni caso cura della Fondazione Filadelfia riproporre nuovamente, dopo la pausa feriale – si legge ancora nel comunicato – tale legittima richiesta al legittimo conduttore e, nel denegato caso di mancato riscontro, di discutere nel prossimo Consiglio già convocato per il prossimo 20 settembre eventuali azioni da intraprendere. Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente”.