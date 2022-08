L’olandese al lavoro in questa settimana agli ordini del tecnico croato. Studia per poi ottenere minutaggio già nel prossimo turno

Il Torino difensivamente sta funzionando. Contro la Lazio la formazione di Juric ha rispolverato i suoi connotati tattici ed emotivi, con una pressione infilzante per la proposta dei biancocelesti di Maurizio Sarri. I tre dietro hanno ben figurato. Djidji ha messo all’opera una prestazione sicura, in cui ad aver avuto la peggio è stato sicuramente il suo diretto avversario Zaccagni, privo di spunti realmente pericolosi. Rodriguez pare aver trovato grande feeling con la fascia da capitano e Buongiorno, a parte qualche sbavatura nel momento migliore della Lazio, non si è per niente intimorito della figura di Immobile. Anzi, non ha fatto rimpiangere Bremer, anche se per le conferme ci vorrà naturalmente del tempo.

Schuurs, giorni di studio prima di Cremona

Il mercato al Torino ha tolto dunque un interprete pressochè insostituibile, ma ha comunque regalato un’interessante carta da giocare. Perr Schuurs per ovvi motivi non poteva essere presente alla sfida di sabato scorso. Troppo acerbo per i meccanismi di Juric. Questa settimana che sta trascorrendo sarà il primo approccio dell’olandese alle richieste del suo nuovo allenatore. Proviene da tutt’altra scuola, anche se votata all’attacco come quella “gasperiniana”. Difficile però instillare di punto in bianco quella portata di aggressività che questa fase di Toro richiede. Bisognerà dunque aspettare per vederlo a pieno regime e pazientare ulteriormente per far sì che risulti perfettamente integrato. Non è escluso che Juric gli conceda già un assaggio di Serie A nella gara di Cremona, per cui parte chiaramente dietro nelle gerarchie rispetto al più affiatato trio sopracitato. Man mano crescerà il minutaggio e anche i piacevoli problemi di Juric che, una volta rientrato anche Zima, potrà contare su un reparto arretrato ricco a livello numerico.