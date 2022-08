Il CIES, attraverso l’uso dei propri dati, ha fatto una previsione sulla classifica finale di Serie A: il Torino arriverebbe all’11^ posto

Anche quest’anno il CIES Football Observatory, in base a tutti i dati che ha a disposizione, ha stilato le classifiche finali delle 23 massime divisioni calcistiche di Federazioni affiliate alla UEFA. Secondo il CIES la squadra guidata da Ivan Juric terminerà il campionato di Serie A 22/23 all’11^ posto, quindi in una posizione di metà classifica che non farebbe sicuramente piacere all’allenatore del Toro , ai suoi giocatori, alla società granata e ai propri tifosi. Davanti ai granata l’Hellas Verona e subito dietro l’Udinese. Mentre, sempre secondo il CIES, a vincere lo scudetto sarà l’Inter. Il Milan arriverà secondo e al terzo posto si posizionerà il Napoli. Infine, retrocederanno in Serie B la Cremonese che arriverà al 18^, la Salernitana che occuperà il penultimo posto e il Lecce che si posizionerà al 20^ posto.

Serie A, la classifica finale secondo il CIES

Ecco la classifica finale del campionato di serie A 2022/2023 secondo le previsioni del CIES:

1. Inter

2. Milan

3. Napoli

4. Juventus

5. Atalanta

6. Roma

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Verona

11. Torino

12. Udinese

13. Sampdoria

14. Bologna

15. Monza

16. Spezia

17. Empoli

18. Cremonese

19. Salernitana

20. Lecce