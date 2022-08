Il trequartista ex West Ham lavora duramente al Filadelfia per dimostrare di poter dare molto di più di quello che si è visto con la Lazio

Tra i giocatori acquistati in questa sessione di mercato sui quali il Toro, ma anche Ivan Juric e i tifosi granata ripongono più fiducia c’è sicuramente Nikola Vlasic. Giocatore di grande esperienza e con indiscutibili qualità che gradualmente sta prendendo sempre più confidenza con il ”mondo Toro”. Il trequartista croato ha esordito con la maglia granata contro il Monza, entrando in campo al posto di Aleksej Miranchuk che si era infortunato. Poi la prima da titolare contro la Lazio. Contro i biancocelesti Vlasic ha rimediato una prestazione buona, però se bisogna dirla tutta non del tutto convincente. Sia contro i brianzoli che contro la squadra capitolina il numero 16 granata ha dimostrato che ha ancora bisogno di lavorare per comprendere a pieno quello che Juric vuole da lui. Proprio per questo il trequartista croato sta facendo una full immersion di allenamenti speciali. Vlasic contro la Cremonese vorrà già dimostrare di aver fatto ulteriori passi in avanti nel suo inserimento al Toro, anche perché è ben consapevole di quanto tutto l’ambiente granata punti su di lui.

Il Toro ha voglia di Vlasic e Vlasic ha voglia di Toro

Bisogna anche ricordarsi che è vero che il Toro ha voluto fortemente Vlasic, ma la cosa è stata reciproca. Infatti il trequartista classe 1997 voleva solo il Toro e prima che il suo passaggio in granata si concretizzasse stava rifiutando tutte le altre offerte che gli venivano presentate, proprio perché voleva solo approdare all’ombra della Mole. Ben consapevole del fatto che, trasferendosi al Toro, avrebbe trovato un ottimo allenatore con il quale poter crescere molto. Un allenatore che sicuramente lo stima molto. Non è un caso che alla sua prima intervista in granata ai microfoni di Torino Channel su Juric abbia dichiarato: “Ci siamo già incontrati. Siamo della stessa città, di Spalato, c’è una bella connessione tra di noi. E’ un grandissimo allenatore, tutti in Croazia lo rispettano e lo conoscono bene”. I due in questi giorni stanno lavorando tra le mura del Filadelfia per fare in modo che Vlasic già contro la Cremonese possa risultare decisivo.