Conteso dal Verona, Isak Hien giocherà quest’oggi la sfida di Conference League col Djugardens, poi scioglierà i nodi sul futuro

Deciderà il suo futuro dopo il match di Conference League di oggi. Isak Hien alle 18 scenderà in campo con la maglia del Djugardens contro l’Apoel. Ed è la sfida (il ritorno dei playoff, dopo la vittoria dell’andata) che farà da spartiacque alla sua carriera, probabilmente. Perché dopo la gara di coppa il difensore deciderà probabilmente quello che sarà il suo futuro. Torino interessato, perché col giocatore e col club i contatti sono avviati da tempo ma l’inserimento del Verona – e la necessità del club di Hien di averlo a disposizione almeno fino a quest’oggi – ha allungato i tempi. Il testa a testa col Verona potrebbe risolversi nel giro di poche ore. Con Hien Juric guadagnerebbe un difensore che permetterebbe l’uscita di Izzo, ad oggi fuori rosa e fuori dal progetto.

Hien, duello Torino-Verona

I veneti sono al momento gli avversari più pericolosi nella corsa al difensore, anche se le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, e riportate da Fotbollskanalen, aprirebbero uno spiraglio maggiore per il Torino. “Io vicino al Verona? È difficile da dire, ci sono molti club interessati. Ho sentito dire che il Verona ha una tifoseria che si è macchiata di episodi di razzismo ed è qualcosa che deve essere preso in considerazione”, avrebbe detto il calciatore. La partita è aperta: quella in campo Hien la giocherà alle 18, poi valuterà la decisione più giusta da prendere.