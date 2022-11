Il Torino quest’oggi, dopo due settimane di pausa, è tornato a lavorare al Filadelfia: gli unici assenti erano i cinque nazionali

C’erano tutti i calciatori del Torino quest’oggi al Filadelfia (eccezion fatta, ovviamente, per i cinque impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali in Qatar) per il primo allenamento dopo le due settimane di vacanza concesse da Ivan Juric. Questi saranno giorni anche di test fisici e atletici per i giocatori granata, che in queste settimane hanno svolto dei programmi di lavoro individuale. Per quanto riguarda gli infortunati, Pietro Pellegri ha svolto un lavoro personalizzato, per recuperare dal problema alla caviglia, si è allenato a parte anche Perr Schuurs, che è ancora nella fase riabilitativa dopo l’infortunio alla spalla, mentre ha svolto solamente terapie Ola Aina.