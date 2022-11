Dal Filadelfia, l’attaccante del Torino ha ripreso gli allenamenti tra campo e palestra in vista del 28 novembre

Quando la ruota ha cominciato a girare, per Pietro Pellegri è arrivata l’ennesima sciagura. Un altro infortunio lo ha costretto a chiudere la prima parte di campionato in infermeria. Sono bastati pochi istanti in campo con il Bologna per condannarlo a un altro stop. Il recupero è però andato meglio del previsto, con l’attaccante che ha voluto riprendere subito ad allenarsi, evitando le ferie. Secondo quanto riporta Gazzetta, è infatti tornato sul manto erboso del Filadelfia, alternando momenti di campo a palestra, per farsi trovare pronto il 28 novembre, quando si ricongiungerà ai compagni per prepararsi al 2023. Una buona notizia per Juric, impaziente di riaverlo per continuare a lavorare al meglio e farlo migliorare.