Il nuovo sistema di oscuramento era stato provato lo scorso luglio: ora che il campionato è fermo al Filadelfia sono iniziati i lavori

Via le vecchie vele ridotte a brandelli dalle raffiche di vento: al Filadelfia sono in corso i lavori per l’installazione del nuovo sistema di oscuramento, che era già stato sperimento lo scorso luglio, mentre il Torino si stava allenando tra le montagne dell’Austria. Ora che il campionato si è fermato e Ivan Juric ha concesso un paio di settimane di vacanza ai suoi giocatori, sono iniziati i lavori (il Torino aveva ottenuto una deroga fino al 31 dicembre per portarli a termine): le nuove vele sono diverse dalle precedenti, non saranno fisse ma potranno essere arrotolate in base alle esigenze tramite un sistema meccanizzato. In questo modo dovrebbero essere anche risolti i problemi sollevati dagli inquilini dei palazzi che circondano il Filadelfia: dal rumore forte che il vento produceva sbattendo sulle vecchie vele alla vista oscurata 24 ore su 24 per via di quei tendoni sempre abbassati, anche quando il Filadelfia non era utilizzato dal Torino per gli allenamenti.