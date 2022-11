Il cortile del Filadelfia verrà aperto ai tifosi e la Fondazione Filadelfia si incaricherà di formare un servizio di sorveglianza

In casa Toro c’è una notizia in particolare che sta facendo il giro del web e che sta suscitando in maniera molto particolare l’interesse dei tifosi granata. La novità è questa: a breve, si spera già per i primi giorni di dicembre, il cortile del Filadelfia tornerà ad essere aperto al pubblico come è accaduto dalla fine degli Anni 20 fino agli inizi degli Anni 90. Infatti il Toro ha comunicato la sua disponibilità a tenere aperto il cortile del centro sportivo del club granata. Per poterlo fare però bisognerà aspettare il certificato di prevenzione incendi, indispensabile per aprire l’impianto al pubblico. In più la Fondazione Filadelfia si farà carico di formare dei volontari che avranno il compito di vigilare sul cortile. E a partire da oggi si può offrire la propria disponibilità a svolgere questo compito, inviando un’email all’indirizzo: info@filadelfia.it. Una importante vittoria per il popolo granata, arrivata grazie al grande attivismo da parte degli Stati Generali Granata nel perseguire questo fine e ovviamente anche grazie ai rappresentanti dei tifosi che fanno parte del Cda della Fondazione Filadelfia, tra cui Domenico Beccaria, che su Facebook ha espresso tutta la sua soddisfazione.