L’esterno austriaco è in prestito dall’Inter, i granata dovranno decidere se esercitare l’opzione di riscatto

Valentino Lazaro è arrivato al Torino in questa ultima sessione estiva di calciomercato, in prestito dall’Inter. L’esterno classe 1996 era stato acquistato dall’Inter nel 2019, e arrivava dall’Herta Berlino. Dopo i vari prestiti con Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica, sono stati proprio i granata a voler puntare su di lui. Ivan Juric ha subito puntato forte sul numero 19, tanto da preferirlo più volte a Vojvoda, e utilizzandolo sia a destra che a sinistra. Tanto che se all’inizio della stagione poteva sembrare un oggetto misterioso ora i contorni sono ben definiti e la società già valuta se esercitare o meno l’opzione per il riscatto a giugno.

Ottimo impatto in granata

Quindici partite per lui in totale tra campionato e coppa, con 2 assist messi a referto. Inoltre, è stato in panchina solo due volte, senza mai essere infortunato, segno di una buona condizione fisica. L’austriaco arriva da stagioni difficili, dove è stato impiegato poco e non ha potuto dimostrare il suo vero valore, ma ecco che anche su di lui la cura Juric sta funzionando. Si sta dimostrando infatti un buon esterno, duttile e soporattutto bravo nelle due fasi.

Il riscatto dall’Inter

Il giocatore è arrivato dai nerazzuri, con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei granata. La cifra del riscatto è fissata a 6 milioni di euro. Il prestito del giocatore dura un anno, e si ragiona già sul suo futuro. Considerando le buone prestazioni e l’affidabilità, il riscatto del giocatore è probabile, considerando anche una trattativa con l’inter per abbassare il prezzo. Ma le dinamiche del calciomercato cambiano di continuo, quindi non bisogna dare nulla per scontato, e aspettare da parte della società le scelte che verranno fatte per quanto riguarda gli esterni. Quello che è certo, è che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento in uno dei ruoli dove Juric pretende di più.