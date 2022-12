Brutte notizie per il Torino dall’allenamento di quest’oggi al Filadelfia: Wilfried Singo ha accusato un problema muscolare

Arrivano brutte notizie dal Filadelfia, dove il Torino da una settimana è tornato ad allenarsi in attesa di partire per il ritiro in Spagna prenatalizio: Wilfried Singo ha accusato un problema muscolare e gli esami strumentali al quale si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il terzino dovrebbe comunque recuperare per la ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio contro il Verona.