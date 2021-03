L’allenamento del Toro di oggi al Filadelfia: allenmento individuale per i giocatori a disposizione di Davide Nicola

Altro giro, altra corsa per il Torino. Oggi, il gruppo di giocatori a disposizione di Davide Nicola è tornato ad allenarsi individualmente al Filadelfia, in attesa del responso definitivo sul match contro la Lazio. Nicola ha concentrato il lavoro sulla parte atletica con alcune esercitazione, ed una parte aerobica. In seguito alla seduta, è stato effettuato un nuovo giro di tamponi richiesto dall’Asl.