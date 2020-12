Torino, il programma di oggi al Filadelfia: doppio allenamento - Toro.it

Il Torino prosegue con la preparazione in vista della trasferta di Parma, primo match del 2021mì, contro i gialloblù di Liverani

Manca poco al ritorno in campo dopo la pausa natalizia. Il Toro prosegue infatti con gli allenamenti in vista del Parma, che sarà il primo rivale del 2021. Entrambe le squadre, con situazioni di classifica poco rosee, cercheranno di portare a casa i tre punti. Giampaolo vuole dare continuità a quanto fatto contro il Napoli, ha in programma una doppia sessione al Filadelfia per oggi. Il rientro di Murru, tornato in guppo ieri e che proseguirà la preparazione con i compagni, solleva il tecnico, che attende di recuperare anche Ansaldi, Bonazzoli e Millico, ancora a parte ieri.