Le parole dell’attaccante Tammy Abraham ai microfoni di Sky nella conferenza per la Finale di Conference League contro il Feyenoord

In vista della Finale di Conference League, l’attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Sky, rilasciando alcune dichiarazioni anche sulla sfida con il Torino, che chiuderà il campionato. “È stato un anno particolare, ora abbiamo due finali, prima contro il Torino e poi contro il Feyenoord. Vogliamo vincere. Una finale è sempre una finale, che sia del Mondiale, di Champions o di Conference League. Vuoi sempre giocare e vincere per te stesso, per il club, per i tifosi e la città“, queste le sue parole.