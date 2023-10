Il tecnico Massimiliano Allegi, al termine di Juventus-Torino 2-0, ha così commentato la vittoria ottenuta nel derby

Massimiliano Allegri ha così commentato la vittoria per 2-0 nel derby contro il Torino: “Non sapevo di aver vinto 13 derby e aver agganciato Trapattoni, non so neanche quanti ne ho giocati. Nel primo tempo ci aspettavamo una partita del genere, loro erano molto aggressivi e non riuscivamo ad andare a prenderli. Poi ci siamo messi più ordinati e abbiamo finito in crescendo. Poi nel secondo tempo avevamo Milik e Yildiz, abbiamo fatto una partita matura”.

Allegri: “Dopo essere passati al 4-4-2 abbiamo fatto meglio”

“Ci sono state tre scelte sbagliate, sopratutto sul 2-0, su un tiro di Locatelli abbiamo preso un contropiede e non dobbiamo concedere queste occasioni a una squadra in difficoltà”.

“Nei primi 20 minuti è successo la stessa cosa di Bergamo, poi allora abbiamo difeso con il 4-4-2 e abbiamo fatto meglio. Avere varie soluzioni è molto importante, stasera c’è stata più sicurezza nel giocare la palla, nel volerlo, cosa che a Bergamo non eravamo riusciti a fare pur portando a casa un risultato importante che è lo 0-0”.

“L’obiettivo è sempre arrivare tra le prime quattro, bisognare restare con i piedi per terra, stasera l’atteggiamento è stato giusto e stiamo crescendo da questo punto di vista. Ogni tanto bisogna ricordarlo ai giocatori”.

“Bisogna fare tante cose in più, stasera abbiamo difeso bene, di reparto, ma bisogna migliorare la gestione della palla”.