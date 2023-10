Il tecnico granata, Ivan Juric, al termine di Juventus-Torino ha così commentato la sconfitta per 2-0 nel derby

Ivan Juric ha così commentato la sconfitta del Torino nel derby: “Frustrante è il come è nato l’angolo, sembra che ci capitano cose difficile da spiegare nel derby. Abbiamo approcciato bene la partita, non subivamo niente, poi a inizio secondo abbiamo dato una palla all’indietro male e sui piazzati non abbiamo fatto bene. C’è un grandissimo rammarico”.

Ci sono altri aspetti della partita che non le vanno giù?

“La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo, abbiamo tolto tutti i riferimenti, abbiamo creato i presupposti senza sfruttarli. Poi il secondo tempo si è aperto così, al secondo angolo abbiamo preso un altro gol, poi è normale che la Juve si chiude. Sapevamo di questo aspetto dei piazzati, non mi aspettavo però di prendere gol così. Anche il primo angolo l’abbiamo regalato in maniera clamorosa”.

Zapata andava servito di più?

“Ci sono stati tanti passaggi verso Zapata, Bremer ha però fatto una buonissima gara. Non è stata una grande giornata dell’attacco, la squadra ha attaccato ma non abbiamo sfruttato a dovere la situazione. Questo ci sta condannando in questo momento. In tutti i derby che abbiamo fatto non siamo mai stati bravi in questa situazione”.

La soluzione per i gol possono essere le due punte?

“Contro la Lazio abbiamo messo due attaccanti dall’inizio ma non abbiamo creato un granché, mi aspetto che la squadra faccia di più. Dopo la sosta vediamo cosa fare, sicuramente ci sono delle problematiche, vedremo come risolverle”.

I tifosi continuano a cantare

“Il fanatismo? Era per spronare un po’ la squadra, andare oltre. In questi due anni hanno sempre fatto bene. Per i tifosi mi dispiace molto, un dispiacere enorme, sono a Torino da due anni e mezzo e non sono riuscito a dargli questa gioia”.

