Il portiere ha la responsabilità della sconfitta del Toro, Seck, Vlasic e Zapata non si vedono: le pagelle del derby Juventus-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 3: esce a vuoto in occasione del vantaggio della Juve, regalando di fatto il vantaggio ai bianconeri. Per non parlare dell’uscita sul 2-0… da horror. E rischia pure il tris poco dopo. Come se non fosse abbastanza, chiude con la fascia da capitano.

TAMEZE 6: conferma le buone impressioni avute col Verona, quando da difensore non se l’era cavata male.

SCHUURS 5.5: non parte benissimo, poi cresce ed è autore di un paio di belle chiusure difensive. Sul 2-0 si fa anticipare da Milik.

RODRIGUEZ 6: non ci sono sbavature evidenti, regge l’urto dei bianconeri, a tratti piuttosto modesti, e ci mette l’esperienza quando serve (st 39′ PELLEGRI SV)

