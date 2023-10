Le parole di Arkadiusz Milik al termine di Juventus-Torino, decisa dalle reti di Federico Gatti e del polacco

“Bremer MVP? Se lo è meritato, ha fatto una partita serissima e sono contento per lui. So quanto tiene a questa partita. La sua gara è stata di altissimo livello. Oggi per me era difficile perché mi sono allenato poco, poi però ho preso fiducia e questo per un attaccante è importante. Come sempre sono contento della vittoria e della prestazione. Cerco di fare sempre meglio quello che mi chiede il mister. Oggi nel secondo tempo c’erano tanti spazi e potevamo fare ancora più gol, soprattutto io. Noi giocatori dobbiamo farci trovare pronti: restare in panchina è difficile ma bisogna avere la giusta mentalità per aiutare la squadra”.