Le parole di Federico Gatti al termine di Juventus-Torino, che gli uomini di Massimiliano Allegri hanno vinto per 2-0

“Un’emozione enorme, tutto paga. Non ho mai mollato nemmeno dopo l’errore di Sassuolo. Mi è servito a crescere. Oggi abbiamo fatto una prestazione incredibile, senza subire gol. Portiamo a casa 3 punti, tanta roba. Lottiamo su ogni pallone e siamo un gruppo pazzesco. In una partita così sentita vincere è troppo bello. Ora festeggio con i compagni e non dietro a un telefono. Credo che stiamo crescendo nell’attenzione. Loro hanno messo tre attaccanti ed è diventata dura, ma abbiamo fatto una grandissima prestazione. Anche chi è entrato dopo ci ha dato una grandissima mano. Obbiettivo? La vetta della classifica, sono sicuro che prima o poi torneremo a vincere. Ora la Nazionale, in cui giocherò partite importanti. Bisogna arrivare all’Europeo”.