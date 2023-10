Sintesi e commento del derby Juventus-Torino: / Un gol annullato a Kean e poco altro: primo tempo equilibrato e con pochi lampi

E’ quel giorno lì: quello del Derby della Mole che è giunto a quota 157 in Serie A. Nessuna sorpresa nelle due formazioni con i granata che puntano tutto su Zapata, supportato da Seck e Vlasic per superare le linee difensive bianconere mentre Allegri, complici le assenze di Chiesa e Vlaovic, si affida a Moise Kean. Pronti via, la prima azione è a tinte granata: Seck ci prova dalla destra, trova il corner che Ilic spreca. Un paio di minuti più tardi e Kean a far venire i brividi al Toro. Al 5’ una sbavatura di Schuurs in chiusura favorisce il bianconero che supera Milinkovic ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Non sembra farsi intimidire il Toro che gestisce bene il possesso palla e trova il primo vero tentativo del match al 16’. Bellanova crossa in mezzo, Lazaro controlla, si coordina ma la conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. Un minuto più tardi si ribalta immediatamente il fronte con Danilo che lancia Kostic sulla sinistra, la palla attraversa tutta l’area spegnendosi sul fondo. Dopo una fase di studio, i ritmi si alzano con la Juventus che cresce e ci prova anche con Bremer: conclusione deviata e palla sul fondo. Al 27’ è il Toro a tornare in avanti con Seck che fornisce un buono spunto per Bellanova. Il terzino ci prova dal fondo trovando il corner poi è lo stesso Bellanova a colpire di testa senza trovare lo specchio della porta. Poco altro da segnalare, prima del fischio di fine primo tempo: Bellanova cerca la conclusione di sinistro ma la palla finisce lontana dallo specchio poi la Juventus abbassa i ritmi con un lungo e sterile possesso. Al doppio fischio le squadre rientrano negli spogliatoi in perfetta parità.