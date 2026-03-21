Massimiliano Allegri ha parlato al termine della partita tra Milan e Torino, terminata 3-2 per i suoi rossoneri a San Siro

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Torino 3-2. Queste le sue parole: “Comincio ad andare in avanti con l’età, non vorrei mai che il cuore cedesse. Nella prima mezz’ora abbiamo trovato un buon Torino e abbiamo subito troppe ripartenze. Poi nel secondo tempo ci siamo alzati bene e non era facile. Tridente? Noi abbiamo Saelemaekers che è un giocatore d’equilibrio, quando arriva alla fine è un po’ cotto. Oggi ho messo Pulisic largo perché loro avevano un blocco centrale molto forte. L’importanza della partita è stata determinante e poi arrivati in fondo alla stagione dobbiamo vincere la partita e guardare la classifica. Oggi non era facile perché il Torino ha fatto una bella partita. Noi guardiamo indietro, non avanti. Una vittoria in meno al nostro obiettivo prioritario. A Napoli sarà una bella partita tra la seconda e la terza in campionato. Fullkrug? Nel primo tempo un po’ in difficoltà. Nel secondo invece ha fatto meglio. Ma quando non hai continuità nel giocare, soprattutto per la struttura fisica, fai fatica. Come lui Jashari. Ricci invece anche per mentalità quando lo metti dentro fa sempre bene. Pavlovic con quel gol si è rifatto. Ha carattere e anima. Questa settimana c’è la sosta, non chiederò niente a nessuno e gli attaccanti torneranno a segnare”.