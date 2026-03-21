Le pagelle di Milan-Torino: la difesa torna a subire tre gol, in mezzo al campo nella ripresa Prati e Gineitis soffrono
PALEARI 5.5: al 36′, sullo 0-0, bella parata sulla conclusione da fuori di Rabiot. Un minuto dopo subisce la prima rete, una fucilata imprendibile di Pavlovic. Tiene in partita la squadra evitando il poker di Ricci.
COCO 5.5: un paio di palloni allontanati sbrigativamente dall’area si trasformano in suggerimenti d’oro per il Milan, che da lì fa male al Torino. Nei secondi 45′ la difesa balla ad ogni incursione dei rossoneri.
ISMAJLI 5.5: comanda una difesa che fino al gol – oltretutto da fuori area – concede molto poco, al contrario di un secondo tempo in cui la retroguardia soffre parecchio, tanto da fare andare in difficoltà pure lui. Nei primi 45′ sfiora il gol di testa su angolo.
EBOSSE 5: coinvolto in due tre tre gol subiti dal Torino. Su quello del 2-1 non riesce a frenare Pulisic mentre sul tris rossonero Athekama lo salta (st 43′ KULENOVIC SV)
PEDERSEN 5: una prima mezz’ora di spinta nel momento migliore del Torino, quando però non sempre fa la scelta giusta. E se si trova a dover difendere su quella fascia va in difficoltà: la rete di Rabiot, che il norvegese non riesce a contenere, è un esempio.
PRATI 5: scelto anche per le sue doti fisiche dovendo avere a che fare il Torino con giocatori di struttura. Quando però il Milan prende campo va in grossa difficoltà (st 18′ ILKHAN 5.5: non cambia l’inerzia della partita)
GINEITIS 5: buona partenza, come del resto quella di tutta la squadra, ma col passare dei minuti il lituano comincia a sbagliare troppo e la sua partita si complica (st 28′ CASADEI 6: dà più vivacità)
OBRADOR 6: rispetto al compagno sulla fascia opposta gestisce con più equilibrio le due fasi, rischiando poco anche se manca un po’ di precisione quando c’è da crossare (st 43′ NKOUNKOU SV)
VLASIC 7: anticipa Maignan al 12′ e sfiora il gol, poi entra nell’azione che porta il Cholito al pari, impegnando Maignan e costringendolo a una respinta su cui si avventa l’argentino. Freddissimo dal dischetto quando riapre il match nel finale.
SIMEONE 6.5: sigla il terzo gol in quattro partite, dopo quelli contro Lazio e Parma, e ne sfiora anche un altro col Torino sotto di due reti, quando di piede Maignan dice no. Si guadagna il rigore trasformato da Vlasic.
ZAPATA 5.5: rimette piede sul terreno di gioco di San Siro a 18 mesi dall’infortunio. Quando il Torino va sotto tenta subito la giocata per sorprendere Maignan e per poco non ci riesce. La partenza sprint del Milan nella ripresa non lo aiuta (st 18′ ADAMS 5.5: si vede pochissimo)
All. D’AVERSA 6: la partita di San Siro lascia la sensazione che un risultato diverso sarebbe stato possibile non tanto con un pizzico di convinzione in più ma con una soglia di attenzione maggiore, come accaduto in quell’1-2 del secondo tempo che di fatto ha chiuso la partita.
Abbiamo perso ma come a me sembra han giocato bene i ragazzi.
E prendono tutti 5 😂
Paleari salva qui salva la niente poteva fare sul goal
Voto 5
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