Così Allegri ha presentato la sfida che vedrà il Toro affrontare il Milan domani nel match delle 20.45 al Grande Torino

Massimiliano Allegri ha presentato così la sfida tra Torino e Milan di domani, partendo dai precedenti contro la squadra granata: “Bisogna essere pronti a fare una partita solida, Innanzitutto credo ci siano dei numeri da invertire. Il Milan negli ultimi 12 anni ha vinto solamente una volta e negli ultimi 3 anni ha perso contro il Torino. Affronteremo una squadra fisica con dei valori tecnici importanti, dovremo fare una partita concreta, avendo chiaro l’obbiettivo”.

Gli assenti del Milan e il possibile sostituto di Fofana

“Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa”.

Sul possibile sostituto di Fofana ha risposto così: “Sono contento per Jashari, ha fatto un buon rientro. Credo sia stata la sua prima volta in quel ruolo lì, ha sempre giocato in un centrocampo a due o da mezz’ala di posizione. Ha molti margini di miglioramento. Ricci è un ragazzo intelligente ed è affidabile, è molto importante per un allenatore. Quando metti in campo un giocatore affidabile, soprattutto a livello mentale, sa quello che può dare sia che inizi e sia che subentri. Ruben è uno che deve convincersi ancora di più delle qualità che. Deve essere convinto di quello che fa”

Sui singoli

Il tecnico ha parlato della mancanza di gol di Rabiot: “Adrien sta migliorando la condizione. I suoi gol arriveranno, come quelli di Loftus. Loftus giovedì ha avuto due occasioni per fare gol: deve essere più convinto delle qualità che ha. Ci aspettiamo molto da lui”.

Ha poi proseguito parlando di Nkunku: “Lasciamo perdere l’investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo. Contro la Lazio a San Siro ha fatto una buona partita. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante. Le qualità tecniche, basta vedere come stoppa o passa, nessuno può discuterle. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all’obiettivo di squadra. Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol”.

Poi su Gimenez si è espresso così: “Santiago sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra”.

I numeri di Allegri contro il Torino

“I numeri positivi erano quando allenavo la Juventus, non è assolutamente un derby per me. È una partita difficile per tutti, non per me. È una partita dal risultato importantissimo: una volta che avremo chiaro quello sarà più facile”.