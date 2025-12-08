La probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Torino di Marco Baroni di stasera

Milan che si prepara, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, a giocare contro i granata di Marco Baroni. Nell’ultima gara i rossoneri in Serie A hanno battutto proprio la Lazio per 1-0 in casa e sono primi in classifica a pari punti con il Napoli. Ma ci sono brutte notizie per Massimiliano Allegri. Pulisic infatti al momento non è disponibile per febbre. L’americano è rimasto a Milano, al massimo raggiungerà oggi i compagni in giornata. Oltre a lui, non saranno della partita gli infortunati Gimenez, Athekame e Fofana. Assenze abbastanza pesanti. Di seguito, le possibili scelte del Diavolo.

La difesa non si tocca

Milan che scenderà in campo con il consueto 3-5-2. In porta c’è il capitano Mike Maignan, in panchina il secondo e il terzo Terracciano e Torriani. La difesa non si tocca e giocano i titolari: Tomori a destra, Gabbia al centro e Pavlovic a sinistra. De Winter e Odogu partono dalla panchina. Sulle fasce a destra Saelemaekers, a sinistra Bartesaghi vince il ballottaggio con Estupinan.

Chi al posto di Fofana?

In mezzo al campo ci sono poi i due mostri sacri che giocano e non sono in discussione. Al centro Modric e a sinistra Rabiot. Sulla destra invece, il primo dubbio di Allegri. Senza Fofana, ballottaggio tra Loftus-Cheek e Ricci. Ruben Loftus-Cheek al momento è in vantaggio sull’ex Torino. Jashari scalpita ma parte fuori. In attacco poi, c’è l’altro dubbio di Allegri. Leao gioca, ma il suo partner Pulisic è a rischio forfait. Difficile che recuperi e che possa partire dal 1′. Senza di lui gioca Christopher Nkunku.

La probabile formazione del Milan

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Allegri per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disp. Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Estupinan, Loftus-Cheek, Jashari. All. Landucci (Allegri squalificato).

Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana, Pulisic

Squalificati: nessuno