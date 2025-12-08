La probabile formazione del Torino di Marco Baroni per la sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri: Zapata in pole
Torino che si prepara per affrontare in casa, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Milan di Massimiliano Allegri primo in classifica. Baroni è l’osservato speciale insieme al suo Torino dopo le recenti prestazioni pienamente insufficienti. Rispetto alla gara contro il Lecce, Baroni recupera Biraghi e Njie che saranno in panchina. Ma non ci saranno invece ancora Ismajli, Ilic e Simeone che sono assenze pesanti. Savva e Schuurs sono ancora out dopo mesi e mesi. Per il resto, tutti a disposizione. Baroni ha diversi dubbi da sciogliere. Di seguito, le possibili scelte.
Tameze in difesa
Sul modulo non ci sono dubbi e dopo un fallimentare 3-5-1-1 si torna al 3-5-2. In porta Israel è in vantaggio su Paleari. Popa in panchina come terzo. Difesa confermata e anche quasi obbligata senza Ismajli: Tameze a destra, Maripan al centro e Coco a sinistra. Masina parte fuori. Sulle fasce ballottaggi. A destra il favorito per giocare è Pedersen, a sinistra Lazaro. Ma occhio a Nkounkou che scalpita. Se dovesse giocare a sinistra, allora a destra potrebbe anche giocare Lazaro. Biraghi e Dembele partono fuori.
Zapata in pole position
A centrocampo ci sono due certezze e sono Asllani in mezzo (in cerca di riscatto) e Vlasic a sinistra. A destra occhio ad Anjorin che potrebbe rubare il posto a Casadei. Il numero 14 quest’anno non è mai partito titolare. Gineitis e Ilkhan pronti a subentrare. Baroni riflette. Così come in attacco. Aboukhlal e Njie partono dalla panchina. Adams non si tocca e al momento in pole c’è Zapata come partner. Ngonge se non inizia subito, entrerà a gara in corso.
La probabile formazione del Torino
Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani contro il Milan.
Probabile formazione Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie. All. Baroni.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ismajli, Ilic, Simeone, Savva, Schuurs
