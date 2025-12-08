Ecco i giocatori chiamati da Baroni e Allegri per il match dell’Olimpico Grande Torino, in programma domani alle 20.45
Alla vigilia della gara che vedrà i granata ospitare i rossoneri all’Olimpico, il Torino in piena emergenza di risultati è alla ricerca di punti in casa che non arrivano da un mese. Dall’altra c’è un Milan in ottima forma, soprattutto in trasferta dove non ha ancora perso. I granata dovranno fare ancora a meno di Ismajli e Simeone non ancora al meglio fisicamente, mentre i rossoneri dovranno rinunciare a Fofana a causa di un problema muscolare.
I convocati di Baroni
Ecco la lista dei 23 convocati:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata
I convocati di Allegri
In attesa di comunicazione
Partita alla nostra portata.cit.
“ce la giochiamo con tutti ” …infatti siamo nanesimi.
Noooooo