Ecco i giocatori chiamati da Baroni e Allegri per il match dell’Olimpico Grande Torino, in programma domani alle 20.45

Alla vigilia della gara che vedrà i granata ospitare i rossoneri all’Olimpico, il Torino in piena emergenza di risultati è alla ricerca di punti in casa che non arrivano da un mese. Dall’altra c’è un Milan in ottima forma, soprattutto in trasferta dove non ha ancora perso. I granata dovranno fare ancora a meno di Ismajli e Simeone non ancora al meglio fisicamente, mentre i rossoneri dovranno rinunciare a Fofana a causa di un problema muscolare.

I convocati di Baroni

Ecco la lista dei 23 convocati:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen

Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata

I convocati di Allegri

In attesa di comunicazione