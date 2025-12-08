Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Allegri in vista di Torino-Milan: esordio da titolare per l’inglese, Pulisic in panchina

Tutto pronto per Torino-Milan. A meno di un’ora dal calcio d’inizio sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre che tra poco scenderanno in campo. Sono state confermate le nostre indiscrezioni: c’ è Anjorin dal primo minuto, mentre Zapata e Adams guideranno l’attacco. L’ex Empoli è stato preferito a Casadei per partire titolare, mentre la difesa della porta è stata affidata a Israel, che guiderà il reparto difensivo composto da Coco, Maripan e Tameze. In casa Milan invece, Pulisic partirà dalla panchina mentre Nkunku comporrà insieme a Leao la coppia d’attacco rossonera. L’ex granata Ricci partirà dalla panchina, mentre dal primo minuto scenderà in campo Loftus-cheek, come in occasione dell’ultima gara di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie. All. Baroni.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Loftus-cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. All. Landucci