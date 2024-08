Al termine di Torino-Cosenza, il tecnico della formazione calabrese Massimiliano Alvini ha commentato la partita

Al termine di Torino-Cosenza, Massimiliano Alvini ha così commentato la sconfitta subita dalla sua squadra contro il Toro nei trentaduesimi di Coppa Italia: “Ho visto un buon Cosenza contro un avversario di categoria superiore. Abbiamo reso il gol subito ma siamo stati in partita fino alla fine, dico brava alla squadra perché ha fatto una bella figura”.

Poi sulla stagione: “Quest’anno è una squadra tutta nuova, è un lavoro lungo, importante, c’è da fa tanto. In campo c’era una squadra completamente nuova rispetto all’anno scorso. Però sono contento della prestazione, di quello che abbiamo fatto contro il Torino. Dobbiamo fare ancora tanto perché l’obiettivo è lottare per mantenere la categoria”.

Alvini in conferenza stampa

Alvini, cosa vi siete detti prima lei e Vanoli?

“E’ difficile che in questi anni di carriera abbia avuto problemi con qualcuno. Ognuno fa il suo e con Paolo c’è un rapporto di amicizia e di stima: è un grande allenatore. L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Gli ho mandato un messaggio dopo la vittoria. Oggi ho avuto la possibilità di vederlo, l’ho abbracciato e gli ho fatto i complimenti. Gli ho fatto in bocca al lupo perché siede in una delle panchine più prestigiose d’Italia e gli auguro le migliori fortune”.