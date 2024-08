Zapata festeggia al meglio la prima partita da capitano granata, Sanabria bocciato: le pagelle di Torino-Cosenza

MILINKOVIC-SAVIC 6: nel primo tempo è bravo a opporsi alla conclusione di Fumagalli dalla distanza e ad alzare il pallone sopra la traversa. Poi non viene più impegnato seriamente dai giocatori del Cosenza.

VOJVODA 6: il ruolo di braccetto di destra non è del tutto inedito per lui, avendo già giocato in quella posizione con Juric in alcune occasioni. Attento in fase difensiva, tiene bene la propria posizione ed è anche autore di una buona chiusura nel secondo tempo.

COCO 6,5: buona la prima con la maglia del Torino per il difensore arrivato nelle scorse settimane dal Las Palmas. Guida con ordine la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic e nel primo tempo prova a rendersi anche pericoloso con un colpo di testa che termina però sul fondo.

MASINA 6: fa valere tutta la propria esperienza in fase difensiva ed è autore di una buona prestazione difensiva. Commette qualche sbavatura ma per fortuna senza particolari conseguenze. (st 42′ DELLAVALLE: sv)

BELLANOVA 6,5: in crescita dal punto di vista della condizione rispetto alle amichevole del precampionato. È autore di diverse fughe sulla corsia di destra ma gli manca un po’ di lucidità al momento del cross e spesso è troppo impreciso. (st 20′ DEMBELÉ 6: entra bene sulla corsia di destra e si rende anche pericoloso con di testa).

RICCI 7: è uno dei più vivaci nel Torino questa sera. Gioca come mezzala destra, tocca diversi palloni, si inserisce spesso in avanti facendosi vedere anche più volte nell’area di rigore del Cosenza.

LINETTY 6,5: si posizione davanti alla difesa e offre la sua solita prestazione di sostanza in fase di non possesso. Ma è autore di alcuni buoni spunti in fase offensiva e dà anche il via ad alcune buone iniziative del Torino (st 21′ TAMEZE 6: mette i suoi muscoli al servizio della squadra)

ILIC 6,5: c’è il suo zampino sull’autogol di Camporese dopo appena 42 secondi che permette al Torino di passare in vantaggio. È di Ilic infatti il cross deviato nella propria porta dal difensore del Cosenza. Sarebbe dovuto andare allo Zenit, invece è rimasto ed è stato decisivo per la qualificazione. (st 37′ KARAMOH: sv).

LAZARO 6: sulla fascia sinistra spinge decisamente meno rispetto a quanto fa Bellanova dalla parte opposta del campo. Si limita a svolgere il proprio compito ma sarebbe servito un apporto maggiore in fase offensiva.

SANABRIA 5: Vanoli gli dà fiducia preferendolo ad Adams nella formazione titolare come partner di Zapata. Il numero 9 granata si vede però poco, pochissimo e nel secondo tempo viene richiamato in panchina. (st 20′ ADAMS 6,5: bell’esordio per lo scozzese che fornisce l’assist a Zapata per il 2-0)

ZAPATA 7: la prima da capitano di Zapata non poteva andare meglio di così. L’attaccante fa quello che sa fare meglio, ovvero segnare: sua la rete da bomber di razza per il 2-0 che chiude la partita. Poco dopo sfiora anche la doppietta.

ALL. VANOLI 6: la prima di Vanoli sulla panchina del Torino è positiva sul piano del risultato. La squadra granata vince e si qualifica al turno successivo ma dal punto di vista del gioco ci si aspettava di più: troppo poco quanto prodotto in fase offensiva.