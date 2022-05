Le parole di Ansaldi dopo la vittoria del Torino contro l’Empoli: “Contenti dei tre punti. Belotti? Tutta la squadra è contenta per lui”

Cristian Ansaldi ha parlato a Torino Channel dopo la vittoria contro l’Empoli. Ecco le parole dell’esterno del Torino: “Noi sapevamo che sarebbe stata una partita così, anche perché avevamo giocato in settimana Ma siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. In questo momento abbiamo un mister che è forte, che sa aiutare chi gioca sempre e chi sta in panchina: questo è utile per mantenere la fiducia e poter rispondere sul campo quando tocca entrare. Belotti? Siamo contenti per lui. Sappiamo che significato ha lui per il Torino e per i tifosi, siamo vicini a lui, è importante”.