Pobega dopo la vittoria del Torino contro l’Empoli: “Bravi a non disunirci dopo il loro gol”. E su Superga…

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la vittoria del Torino contro l’Empoli per 3-1: “Abbiamo fatto un primo tempo ordinato in cui dovevamo essere più efficaci. Dopo il loro gol siamo stati bravi a non disunirci, ad attaccare e a cercare il gol. 50 presenze in Serie A? Il mio sogno l’ho coronato già con la prima presenza, ora devo lavorare sempre di più per arrivare a 100”. Pobega ha poi parlato del 4 maggio: “Io non vedo l’ora, sono veramente curioso di capire com’è. Vedo l’attaccamento alla storia, non vedo l’ora di andare lì con i tifosi e celebrare la storia del Torino”.