Le parole di Iva Juric, allenatore del Torino, nella confeenza stampa dopo la sfida del Castellani contro l’Empoli

Ivan Juric parla così, ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 3-1 sul campo dell’Empoli: “La squadra ha fatto un’ottima prima mezz’ora, mancava solo la zampata. Dopo è stata alla pari, abbiamo preso un gol evitabile. I rigori c’erano tutti e anche le espulsioni, ora ne abbiamo altre tre e cerchiamo di fare grandi prestazioni. Il possesso palla? Stiamo lavorando molto sul dominare più partite rispetto a prima. Oggi abbiamo anche sbagliato tecnicamente certe situazioni, possiamo fare meglio. Io penso a questa stagione, la prossima è molto lontana. Bisogna continuare con questo spirito. Pellegri? Ha un grandissimo potenziale, è stato abbandonato in questi anni a livello di lavoro. Può fare meglio. Pinamonti lo vedo molto più maturo ad esempio: il percorso di Pellegri deve essere quello. Belotti? E’ entrato e ha fatto tre gol, è il nostro capitano, sappiamo quanto è importante per il Toro. Di Ricci sono molto contento, si è messo in discussione giocando un calcio diverso. E’ entrato molto bene oggi dopo aver fatto due ottime partite”.