Le parole di Andrea Belotti dopo la tripletta e la vittoria contro l’Empoli: “Ci eravamo promessi un campionato diverso da quelli passati”

E’ un Belotti visibilmente soddisfatto e felice quello che si presenta ai microfoni a fine partita, dopo la tripletta che ha regalato al Toro la vittoria: “Siamo una squadra che non molla perché dalla prima giornata di campionato ci eravamo promessi, insieme al mister, di fare un campionato non come quello dei due anni passati. Abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e credo si sia visto in tutte le partite. E questo non deve mai mancare. Cosa ci ha dato il mister? Sicuramente ha dato tanta fiducia, soprattutto a quei giocatori che potevano essere esclusi, ha dato un modo di giocare in cui ognuno può esprimersi al meglio e questo penso si sia visto. E’ dall’inizio dell’anno che abbiamo fatto grandi partite, grandi prestazioni e ovviamente in noi è cresciuta la consapevolezza: più giochi bene e più fai grandi partite più questa consapevolezza cresce”.

Poi, sulla sua tripletta: “Ha un valore grandissimo: il gol per un attaccante è importante oggi ne ho fatti 3 ma soprattutto la squadra ha portato a casa una grande vittoria. Quindi tripla felicità oggi”