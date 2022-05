Erroraccio del portiere sul gol dell’Empoli, Brekalo si risolleva nel recupero. Il Gallo è monumentale: le pagelle di Empoli-Torino, Serie A 2021/2022

BERISHA 4: non giocava titolare dalla partita contro la Lazio. Torna dopo due panchine ed è protagonista in negativo: Zurkowski calcia da fuori in modo debole e non particolarmente angolato, lui parte con ritardo e il pallone gli piega la mano, infilandosi in rete.

DJIDJI 6: corre qualche rischio, nel corso della partita, ma alla fine senza subire conseguenze. Si propone spesso in avanti. Non è ancora ai migliori livelli che in stagione ha fatto vedere.

BUONGIORNO 6,5: aveva il compito di non far rimpiangere Bremer, mica facile. Il duello con Pinamonti, alla fine, lo vince lui: aggredisce alto, ma senza esasperare la ricerca dell’anticipo. Lavora più con il fisico e gli riesce bene.

RODRIGUEZ 6,5: in fase difensiva domina a lungo, anche se è coinvolto nell’azione che porta l’Empoli a fare 1-0. Si conferma il regista arretrato del Toro, toccando e indirizzando una miriade di palloni.

Continua a pagina 2