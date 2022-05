Empoli-Torino finisce 3-1: il Toro va sotto con un gol di Zurkowski, poi la ribalta con due rigori e la tripletta di Belotti

Toro nel segno di Belotti, una volta di più. Il Gallo torna e segna una tripletta che ribalta l’Empoli, in una partita contraddistinta da una miriade di episodi. La partita, adesso.I primi quindici minuti di Empoli-Torino vanno via in apnea: ritmi alti, contrasti e pressing. Al 10′, Pellegri vince il duello di fisico e caparbietà con Luperto, si avventa sul pallone, lo conquista e prova a calciare, ma Vicario esce bene e gli toglie luce. Poco dopo ci prova Pobega da fuori area, strozzando il mancino e sfiorando il palo. Il 4 fa copia e incolla dieci minuti dopo: conclusione simile, ma in area e più a sinistra, senza inquadrare la porta. La partita si rallenta, col passare del tempo. Il brivido lo regala Lukic, che rischia l’espulsione dopo aver protestato platealmente – sebbene a ragione – per un fallo fischiatogli da Cosso che gli è costato l’ammonizione (era diffidato, salterà la partita contro il Napoli). L’Empoli conquista metri e corner. Ci provano da lontano prima Verre e poi Asllani, ma senza creare pericoli a Berisha.

Empoli-Torino: il secondo tempo

Juric cambia subito all’intervallo, inserendo Ansaldi al posto di uno spento Vojvoda. Il primo tiro della ripresa è una punizione di Asllani, che non inquadra la porta. Poi, Pinamonti si divora il vantaggio: imbeccato da Verre, il 99 si trova solo davanti a Berisha, cerca lo scavetto ma manda fuori. Sono le prove del vantaggio, che arriva poco dopo. Taglio interno di Zurkowski, che calcia col mancino da fuori e piega le mani a Berisha. La partita cambia, ma viene stravolta al quarto d’ora. Cosso viene richiamato al VAR per rivedere una scivolata fallosa di Verre su Pellegri: il giallo diventa rosso e l’Empoli è in 10. Juric butta in campo Belotti, Ricci e Seck. I granata pareggiano su rigore, dopo un tocco con il braccio di Stojanovic (ammonito): il Gallo è glaciale è fa 1-1. Poco dopo, la situazione si ripete. Stojanovic la colpisce di nuovo di mano su un mancino da fuori di Ricci, Cosso va al VAR e assegna un altro rigore – espellendo l’empolese – che Belotti segna. Il Toro amministra e affonda nel recupero: Brekalo va via in un fazzoletto, mette dentro e il Gallo in spaccata fa 3-1!