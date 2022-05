Empoli-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

A quattro giornate dalla fine della Serie A 2021/2022, il Torino gioca a Empoli, dove ha vinto una sola partita nella storia, nel 1984. La sfida non è importante per obiettivi di classifica, ma potrebbe permettere ai granata di Juric di prendersi la parte sinistra della classifica: vincendo, il Toro scavalcherebbe infatti il Sassuolo. Gli azzurri, dal canto loro, hanno ritrovato la vittoria grazie alla pazza rimonta contro il Napoli, maturata nei minuti finali. Il calcio d’inizio è alle ore 15: la diretta è qui, su Toro.it.

Empoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15

Empoli-Torino 0-0: il tabellino

Empoli-Torino: il prepartita

Ore 14.50 – Empoli e Torino sono rientrate negli spogliatoi: poco prima delle 15 faranno il loro ingresso in campo.

Ore 14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento al Castellani: cielo sereno su Empoli. Mezz’ora e si comincia!

Ore 14 – Annunciate le formazioni ufficiali: Bremer non recupera e va in panchina, Berisha torna titolare mentre davanti gioca Pellegri. Sanabria, invece, non è presente in panchina.

Ore 13 – Mancano due ore all’inizio di Empoli-Torino al “Castellani”. C’è attesa per conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Toro, Juric ha annunciato alla vigilia le non perfette condizioni fisiche di Bremer, la cui presenza dal 1′ è in dubbio. Nei convocati sono invece tornati sia Mandragora che Izzo. Out Pjaca.

Empoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Empoli-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, il servizio di streaming che nel triennio 2021-2024 detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A.

Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Verre, Di Francesco; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Cutrone, Bajrami, Benassi, Fazzini, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Ismajli. Allenatore: Andreazzoli

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Pellegri. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Bremer, Izzo, Zima, Belotti, Ansaldi, Seck, Ricci, Aina, Mandragora, Linetty. Allenatore: Juric