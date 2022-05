La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Torino-Napoli: ecco le parole dell’allenatore granata

Ivan Juric presenta in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli. Ecco le sue parole: “Le assenze? Stanno tutti bene. Mancherà Sasa e oggi vedremo tutte le soluzioni. 4 maggio? E’ stato molto emozionante, specialmente quando il Gallo ha letto i nomi. Tanta gente, tante famiglie, tutto quello che significa il Torino per i tifosi. Mi rimane la sensazione di unità e di ambizione per il futuro. Allenamenti a porte aperte? Non è mai stato un problema per me, a parte gli allenamenti più tattici in cui magari provi i calci piazzati e vuoi tenere chiuso”.

“Da un po’ voglio che la squadra si esprime come si sta esprimendo, voglio che continuiamo così. Abbiamo altre tre partite ed è giusto che la squadra non molli. Gli avversari sono tosti, ma l’idea è fare più punti possibile”. Juric su Belotti e il futuro: “Io con il Gallo parlo di tutto un po’. Per me se si vuole sedere deve firmare e basta. A volte mi sembra un gioco da bambini. Quello che ho visto dal ragazzo è che può dare molto di più di quanto ha dato quest’anno, ma vedo che vuole dare di più. Può dare tanto a livello calcistico. Per me devono sedersi, parlare e mettersi d’accordo. E’ molto semplice alla fine, se vogliono”.

Ancora sul rinnovo del Gallo: “Io penso che venendo qua ho trovato un sacco di problemi seri, di gestione. Vuoi o non vuoi, ti metti d’accordo, mi sembra semplice: parli e poi vedi. E’ molto più semplice di quello che si fa vedere o che creano”.

Juric torna sul tema dell’ambizione: “Io penso che, come ho detto, abbiamo trovato tantissime difficoltà di passato, di contratti altissimi, di problemi economici della società. Quest’anno è stato spettacolare perché è stato difficile mettere le cose a posto. Adesso la società deve prendere una strada, io non ho idea di quale strada si debba prendere. Se vuoi prendere la strada dell’ambizione allora devi portare giocatori forti e tenere quelli che hai. Sono tante le società che provano a fare lo step ma non ci riescono. Devi fare le cose giuste”.

“Non è solo questione di giovani, noi ce li abbiamo. Se vuoi essere ambizioso devi fare un certo tipo di mercato. Ne abbiamo parlato? No, io voglio finire bene il campionato. Non è facile la situazione, dai prestiti e altre cose”