Le parole di Cristian Ansaldi prima di Torino-Juventus: ecco le dichiarazioni dell’argentino a pochi minuti dal derby

Cristian Ansaldi ha parlato a ridosso del calcio d’inizio del derby Torino-Juventus. Ecco le sue parole: “Nicola è una persona molto positiva, in questo periodo che stiamo attraversando è importante. Queste partite si devono giocare con il cuore perché si vincono con il cuore. Momento migliore per affrontare la Juve? Con tutti gli anni che ho posso dire che i derby non c’entra niente il momento dell’avversario, sono partite che si vincono con i dettagli, speriamo di fare una migliore partita noi”.