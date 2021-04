Il derby della Mole Torino-Juventus sarà trasmesso su Dazn sabato 3 aprile alle ore 18.00: ecco dove vedere la partita

Manca sempre meno al derby della Mole che vedrà Torino e Juventus sfidarsi al Grande Torino sabato alle ore 18.00. Una partita che non è come tutte le altre e che quest’anno più che mai, potrebbe riservare qualche sorpresa. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, il servizio streaming che ha acquistato i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Il canale di riferimento è DAZN1 (numero 209 di Sky per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN).