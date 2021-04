I convocati di Nicola e Pirlo per Torino-Juventus, partita della 29^ giornata di Serie A 2020/2021: ecco i calciatori scelti dai due allenatori

Dopo lo stop per le Nazionali si torna sui campi di Serie A e al Grande Torino va in scena il Derby della Mole tra la Juventus di Pirlo, quarta in classifica a pari punti con l’Atalanta e il Toro di Nicola che, al contrario, di punti ne ha soltanto uno in più del Cagliari, terzultimo, e dovrà dimostrare prima di tutto a se stesso di poter davvero combattere per restare in Serie A. Di seguito, dunque, l’elenco dei convocati dei due tecnici in vista della stracittadina in programma domani pomeriggio alle ore 18.

Torino-Juventus, i convocati di Nicola

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Torino-Juventus, i convocati di Pirlo

L’aveva anticipato in conferenza stampa, Andrea Pirlo, e così è stato: dopo le polemiche degli ultimi giorni McKennie, Dybala e Arthur non figurano nella lista dei 22 convocati in vista del derby. Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel

Difensori: Chiellini, De Light, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, De Marino

Centrocampisti: Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Felix Correia