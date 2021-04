La probabile formazione della Juventus contro il Torino / Pirlo rinuncia a Dybala, McKennie e Arthur, in difesa out anche Bonucci e Demiral

In casa Juventus il derby contro il Toro, lo ha confermato Pirlo in conferenza stampa, dovrà servire soprattutto per rialzarsi. Per tornare alla vittoria dopo il k.o. contro il Benevento. Per farlo, però, il tecnico bianconero dovrà correre ai ripari e risolvere prima il problema delle tante assenze. In difesa, infatti, mancheranno sia Buffon, squalificato, che Demiral e Bonucci alle prese con il Covid. Mentre Dybala, McKennie e Arthur non sono stati convocati da Pirlo per punizione dopo le polemiche scaturite in seguito alla “festa” in casa McKennie. Vediamo dunque quale sarà l’11 che scenderà in campo al Grande Torino contro il Toro.

Juventus, la probabile formazione contro il Toro

Tra i pali, nel 3-5-2 scelto da Pirlo, giocherà dal primo minuto Szczesny con davanti il terzetto difensivo formato da De Liht, Chiellini e Alex Sandro. Sulle condizioni del difensore Azzurro, che nei giorni scorsi aveva destato qualche preoccupazione in casa bianconera, è stato lo stesso Pirlo a rassicurare: “sta bene, non poteva giocare la seconda e la terza gara per il campo sintetico“.

Nella linea mediana dei bianconeri, Cuadrado e Chiesa saranno i padroni delle due fasce mentre al centro Pirlo si affiderà ai piedi di Ramsey, Bentancur e Danilo. Davanti, nessun dubbio: il tandem d’attacco sarà guidato da Ronaldo e Morata.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; De Light, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Danilo, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Rabiot, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Kulusevski, Felix Correia, Di Marino. All. Andrea Pirlo

Squalificati: Buffon

Indisponibili: Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Dybala