La probabile formazione del Torino contro la Juventus: Lyanco verso il forfait, Ansaldi ce la fa. Nicola di fronte a scelte (quasi) obbligate

E’ curioso ed elettrico, Davide Nicola. Perché un conto è vivere il derby contro la Juventus da osservatore esterno, piemontese di cuore granata, ben altra cosa è viverlo da allenatore del Torino. Sarà la sua prima stracittadina, e l’ha avvicinata con qualche intoppo: Nkoulou è sì rientrato dopo il Covid ma non ce la farà, Singo è finito ai box, Lyanco si è fermato ed è in forte dubbio, Ansaldi ha recuperato in extremis. I nazionali, invece, sono tornati “con un senso di gratitudine”, citando proprio Nicola (qui la sua conferenza stampa), ma soprattutto hanno superato indenni tutti i controlli medici.

Buongiorno al centro della difesa: quale Torino per la Juve?

La formazione definitiva, il tecnico la sceglierà solo a ridosso della partita (calcio d’inizio alle 18 del 3 aprile): nella mattinata di sabato, il Toro svolgerà infatti un ultimo allenamento. Difficilmente recupererà Lyanco (alle prese con la lombalgia). Al centro della difesa lo sostituirà Buongiorno. Sulla fascia destra, invece, dovrebbe vedersi Ansaldi – l’argentino ha recuperato dalla sindrome intestinale che lo aveva costretto a casa giovedì -, con Murru dalla parte opposta. A centrocampo sono certi di una maglia Mandragora e Rincon, mentre Lukic è in ballottaggio con Verdi: se la spuntasse il 24, i granata proporrebbero un più offensivo 3-4-1-2. Davanti, in ogni caso, ci saranno Sanabria e Belotti: sarà loro, innanzitutto, il compito di trovare le vie per impensierire la Juventus.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Nkoulou, Rodriguez, Ansaldi, Gojak, Baselli, Linetty, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Lyanco, Singo