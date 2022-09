Atalanta-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarta giornata di campionato: il Torino di Juric fa visita all’Atalanta per una sfida che vedrà di fronte due identiche filosofie. Juric e Gasperini, l’allievo e il maestro. In palio la possibilità, seppure fino all’inizio della prossima giornata, di balzare in testa alla classifica raggiungendo la Roma di Mourinho. Juric non avrà a disposizione Singo e non ha ancora recuperato Miranchuk. Segui Atalanta-Torino in diretta su Toro.it.

Atalanta-Torino, il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ATALANTA-TORINO

Ore 18.45 Mancano due ore alla sfida del Gewiss Stadium, dove si sfideranno per il primato in classifica il Torino di Juric e l’Atalanta di Gasperini. I pullman arriveranno nell’impianto nella prossima mezz’ora, poi la solita ricognizione prima della fase del riscaldamento vera e propria.

Atalanta-Torino, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Torino in diretta sarà trasmessa su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A del triennio 2021-2024.

Atalanta-Torino, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic, Muriel; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Zortea, Soppy, Ruggeri, Scalvini, Zappacosta, Malinovsky, Ederson, Boga, Hojlund, Lookman. All.: Gasperini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, Zima, Adopo, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Garbett, Radonjic, Seck, Pellegri. All. Juric.

Atalanta-Torino, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Atalanta-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45