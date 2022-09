Ingenuità di Aina che concede un rigore ai bergamaschi nel recupero del primo tempo: Koopmeiners fa 1-0 per l’Atalanta

Appena finita la sessione estiva di calciomercato, è iniziata Atalanta-Torino e per Ivan Juric la partita è cominciata nel peggiore dei modi: nel riscaldamento si è infortunato Samuele Ricci aumentando così l’emergenza a centrocampo. Il tecnico granata ha così lanciato dal primo minuto Demba Seck, arredando Sasa Lukic al fianco di Karol Linetty nella linea mediana del campo. In difesa torna invece Koffi Djidji al posto di Perr Schuurs. Nonostante l’emergenza il Torino parte forte e dopo 70 secondi si presenta alla conclusione con Linetty che impegna Musso. L’Atalanta risponde al 27′ con Zapata che, dopo essersi liberato con una spallata di Buongiorno, si presenta davanti a Milinkovic-Savic ma il portiere granata è strepitoso a respingere il tiro. Altro brivido pochi minuti dopo, quando Demiral colpisce il palo. Il conto dei legni si riequilibra però in pochi minuti quando è Seck a colpire il palo. Gasperini perde Zapata per infortunio e nel finale di tempo Vlasic segna lo 0-1 ma il gol viene annullato per un fuorigioco del croato. Quando il primo tempo sembra destinato a terminare sullo 0-0, Aina atterra Soppy in area: rigore netto che Koopmeiners trasformando portando in vantaggio l’Atalanta all’ultimo secondo di recupero.