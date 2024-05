Atalanta-Torino, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata di campionato. Il Torino affronta l’Atalanta con l’obiettivo di chiudere al nono posto, davanti al Napoli (in campo col Lecce): i partenopei hanno un solo punto in meno dei granata ma non sono padroni dei proprio destino. Un nono posto che rappresenta per la squadra di Juric l’ultima possibilità di raggiungere l’Europa. Un discorso che anche in caso di vittoria granata non si chiuderà oggi: la Fiorentina dovrà infatti vincere la Conference League per “qualificare” la nona in classifica. Segui in diretta Atalanta-Torino su Toro.it.

Atalanta-Torino: la diretta

12′ Fallo di Zapata su Holm

11′ Cross di Bellanova, Zapata di testa: palla alta

10′ Fase di studio delle due squadre

6′ Ilic! Dopo l’uscita di Carnesecchi su cross di Tameze, ci prova da fuori. Palla fuori di poco

4′ Fallo di Pasalic su Zapata

2′ Gira palla il Toro

1′ Si parte! Muove palla la Dea

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle 18

Atalanta-Torino 0-0: il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Holm, Koopmeiners, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Hien, El Bilal, Éderson, Bakker, Ruggeri, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Diao, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Torino (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Pellegri, Zapata. A disposizione: Passador, Popa, Lovato, Sanabria, Rodriguez, Sazanov, Kabic, Lazaro, Okereke, Djidji, Silva, Savva, Balcot, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.

Arbitro: Sozza di Seregno (ass. Rossi e Galetto; IV uomo Perenzoni; Var; Irrati; Avarl Meraviglia)

Atalanta-Torino: il prepartita

Ore 17.45 Cori e applausi da parte dei tifosi dell’Atalanta per Duvan Zapata, che ha salutato i suoi ex tifosi

Ore 17.40 Terminato il riscaldamento, i calciatori sono ora rientrati negli spogliatoi.

Ore 17.15 Anche i calciatori di movimento sono scesi in campo per il riscaldamento.

Ore 17.10 I portieri delle due squadre hanno iniziato gli esercizi di riscaldamento.

Ore 17.00 Sono state communicate le formazioni ufficiali. La grande novità nel Torino è Gemello al posto dell’infortunato Milinkovic-Savic.

Ore 16.30 A Bergamo è un bel pomeriggio di sole. I calciatori del Torino sono entrati in campo per la ricognizione prepartita. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Ore 16 Mancano circa due ore alla partita tra l’Atalanta e il Torino. Fuori dallo stadio sono già tanti i tifosi che si accingono ad entrare all’interno dell’impianto. Grossa presenza anche della tifoseria granata che ha polverizzato i biglietti del settore ospiti.

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta-Torino: dove vederla in tv

Atalanta-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A. Sarà possibile seguire il match su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. La diretta web sarà su Toro.it.