Dopo il gol del possibile 4-0 annullato a Lookman i tifosi del Torino hanno iniziato a lasciare il proprio settore in segno di protesta

nostro inviato a Bergamo – Minuto 76: Lookman segna il gol del possibile 4-0, poi annullato per fuorigioco, e nel Settore ospiti è esplosa la rabbia dei tifosi granata che, in segno di protesta, hanno iniziato ad abbandonare il proprio settore con diversi minuti di anticipo. Sugli spalti sono rimasti solamente alcune decine dei circa 500 tifosi granata che avevano riempito il settore a loro riservato per la partita. Il disappunto per la prestazione della squadra è evidente.